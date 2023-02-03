Танки Leopard 1 перед відправленням до України пройдуть модернізацію

Німецький уряд схвалив постачання 88 одиниць танків Leopard 1 в Україну з промислових запасів. Крім того, як повідомляє німецька газета Süddeutsche Zeitung, урядовці Німеччини ведуть переговори з Катаром щодо закупівлі 15 зенітних самохідних установок (ЗСУ) Gepard, які були раніше продані цій країні.

Крім самої техніки обговорюється і кількість боєприпасів до неї для подальшого відправлення ЗСУ. Як зазначає видання, старі Leopard 1 більше не виробляються, а їхні снаряди мають інший калібр, ніж новіші Leopard 2.

Постачання танків Leopard в Україну може відбутися будь-коли після їхнього ремонту, який коштує 100 млн євро і буде профінансований Україною.

«Компанії Rheinmetall та Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) хочуть відремонтувати десятки танків Leopard 1 і могли б поставити їх Києву», – йдеться у повідомленні.

Журналісти зазначають, що цей крок свідчить про зміну політики Берліна щодо танків для України, адже раніше німецький уряд оголосив, що надішле лише одну роту танків Leopard 2 до Києва в рамках європейської коаліції.

Що стосується переговорів з Катаром щодо викупу 15 ЗСУ Gepard, які були продані цій країні раніше, то тут, за даними видання, проблеми можуть виникнути у випадку, якщо Швейцарія, яка є виробником боєприпасів для САУ, і надалі відмовлятиметься від схвалення їх реекспорту в Україну.

Установки Gepard у руках українських військ, за даними джерел видання, виявилися особливо успішними в боротьбі з повітряними атаками Росії. Але в України нібито залишилося лише 30 тис. снарядів до них, тому «Gepard майже не використовуються у наземних боях», а здебільшого для боротьби з дронами і зазвичай із них стріляють лише в економрежимі.

«Одразу після закінчення фіналу Чемпіонату світу з футболу німецькі чиновники з'явилися в МЗС Катару з проханням обговорити продаж 15 установок Gepard і боєприпасів до них, які були доставлені в країну Перської затоки для захисту стадіонів», – пише видання.

Інформацію, яку повідомила Süddeutsche Zeitung також підтверджує інше авторитетне видання SPIEGEL з посиланням на Федеральний уряд. За даними видання, наразі на складах Німеччини існує 29 відремонтованих та модернізованих моделей попередника Leopard 2.

Зауважимо, що раніше гендиректор німецького концерну Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що компанія готова значно збільшити виробництво танкових та артилерійських боєприпасів, щоб задовольнити попит на них в Україні та західних країнах.

25 січня Німеччина після довгих вагань схвалила передачу Україні 14 танків Leopard 2 та їхній реекспорт із країн-партнерів. Того ж дня США оголосили про відправку Україні 31 танка Abrams. Німецький міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що перші танки можуть відправити в Україну до кінця березня.