Міністерство оборони України повідомило про виділення ще понад 19 млн доларів на підтримку обороноздатності української армії, яка бореться проти російської агресії. Про це йдеться у повідомленні Міноборони України.

«Швеція додатково виділила на підтримку оборони України майже $19,2 млн (200 млн шведських крон). Кошти будуть спрямовані у Міжнародний фонд підтримки України під керівництвом Великої Британії і використані для зміцнення військового потенціалу України», – зазначено у повідомленні.

За словами прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона, свобода і незалежність українського народу є передумовою безпечної та захищеної Європи.

«З Різдвом Христовим, дорогі друзі! Цього року, в посольстві Швеції ми бажаємо лише одного – щоб в Україні настав мир. Наша підтримка України залишається непохитною. Ми будемо продовжувати підтримувати вас стільки, скільки буде потрібно», – додали в українському представництві Швеції.

У посольстві Швеції в Україні підкреслили, що пишаються підтримкою українських друзів.