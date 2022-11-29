Швеція надасть Україні рекордний в історії відносин двох країн пакет військової допомоги. Також нашій країні допоможуть фінансово. Про це заявив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Біллстрем на спільній із главою МЗС Дмитром Кулебою та колегами з країн Балтії та Північної Європи прес-конференції у Києві.

«Ми привезли найбільший в історії наших відносин пакет допомоги – наземні системи ППО, боєприпаси, транспортні засоби, різне зимове обладнання та уніформа, броненосці та 270 млн євро», – розповів міністр.

«Це на 100 млн більше, ніж усі попередні пакети. Це – прорив, зовсім інший ступінь підтримки», – наголосив Біллстрем.

З його слів, фінансова допомога дозволить Україні знайти більше потрібного їй на міжнародному ринку озброєння.

Раніше Швеція надавала Україні пакети допомоги, у яких були, зокрема, каски, бронежилети, гранатомети та ракети, але ці обсяги були значно меншими.