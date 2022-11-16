Група «Рамштайн» відіграє важливу роль у забезпеченні військового потенціалу України

Україна отримає допомогу на загальну суму в понад 700 млн доларі, а також боєприпаси для систем ППО, артилерії та установок РСЗВ. Про це оголосив глава Пентагону Ллойд Остін за підсумками засідання контактної групи з оборони України, відомої як «Рамштайн-7».

За його словами, сторони домовилися надати Україні:

від Іспанії дві пускові установки HAWK і ракети;

від Канади буде надано 500 млн доларів допомоги та зимове екіпірування для українських військових;

Польща передасть ППО ближнього радіуса дії, артилерію і боєприпаси;

від Німеччини буде надано допомогу з боєприпасами для ППО, артилерії та установок РСЗВ;

Швеція передасть Україні допомогу на 270 млн доларів;

Греція передасть українським військовим боєприпаси 155-мм калібру.

Міністр оборони США не став уточнювати кількість боєприпасів, а також різновиди озброєння, які зобов’язалися передати країни Заходу Україні.

Остін заявив, що з часу останньої зустрічі групи «Рамштайн» 7 країн або поставили критично важливі системи протиповітряної оборони в Україну, або зобов’язалися надіслати їх.

У межах цієї контактної групи Сполучені Штати, Нідерланди та Чехія також спільно працюють над модернізацією 90 танків Т-72 для України.

Остін наголосив, що група «Рамштайн» відіграла важливу роль у забезпеченні військового потенціалу України. Країни-члени контактної групи також допомагають навчати українських військових, як використовувати надане обладнання. До того ж зараз багато країн шукають способи допомогти Україні захистити себе на тривалий термін.