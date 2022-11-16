Україна отримає ППО, артилерію та снаряди за підсумками зустрічі «Рамштайн-7»
Загальну вартість допомоги оцінюють в 700 млн доларів
До теми
Україна отримає допомогу на загальну суму в понад 700 млн доларі, а також боєприпаси для систем ППО, артилерії та установок РСЗВ. Про це оголосив глава Пентагону Ллойд Остін за підсумками засідання контактної групи з оборони України, відомої як «Рамштайн-7».
За його словами, сторони домовилися надати Україні:
- від Іспанії дві пускові установки HAWK і ракети;
- від Канади буде надано 500 млн доларів допомоги та зимове екіпірування для українських військових;
- Польща передасть ППО ближнього радіуса дії, артилерію і боєприпаси;
- від Німеччини буде надано допомогу з боєприпасами для ППО, артилерії та установок РСЗВ;
- Швеція передасть Україні допомогу на 270 млн доларів;
- Греція передасть українським військовим боєприпаси 155-мм калібру.
Міністр оборони США не став уточнювати кількість боєприпасів, а також різновиди озброєння, які зобов’язалися передати країни Заходу Україні.
Остін заявив, що з часу останньої зустрічі групи «Рамштайн» 7 країн або поставили критично важливі системи протиповітряної оборони в Україну, або зобов’язалися надіслати їх.
У межах цієї контактної групи Сполучені Штати, Нідерланди та Чехія також спільно працюють над модернізацією 90 танків Т-72 для України.
Остін наголосив, що група «Рамштайн» відіграла важливу роль у забезпеченні військового потенціалу України. Країни-члени контактної групи також допомагають навчати українських військових, як використовувати надане обладнання. До того ж зараз багато країн шукають способи допомогти Україні захистити себе на тривалий термін.