Швеція направить в Україну системи протиповітряної оборони, але з міркувань безпеки не може сказати, які саме, заявив на прес-конференції міністр оборони країни Пол Йонсон.

Уряд Швеції в середу, 16 листопада, презентував зимовий пакет допомоги Україні, який складається з трьох частин: гуманітарної, військової й політичної підтримки по лінії ЄС. Вартість пакету допомоги становить 720 млн шведських крон або 60 млн доларів, пише «Європейська правда» з посиланням на Aftonbladet.

Окрім зенітних комплексів, військовий пакет включає автомобілі підвищеної прохідності, зимове спорядження та засоби захисту, а також намети.

«Очевидно, що Україна добре захищається від російського наступу, далеко за межами очікувань, і частковим поясненням цього є те, що вони отримують широку підтримку з боку інших країн», – заявив прем'єр-міністр Ульф Крістерссон.

Швеція виступає за продовження програми підготовки українських військових у Великій Британії та розглядає можливість долучитися до тренувальної місії ЄС.