Адміністрація президента США Джо Байдена звернулася до Конгресу з проханням виділити 37,7 млрд доларів для підтримки України, як термінову допомогу. Така ініціатива виникла через те, що схвалені до цього витрати у межах тимчасового бюджету вичерпуються, пише Associated Press.

В Листі директорки адміністративно-бюджетного управління Білого дому Шаланди Янг до спікерки Палати представників Ненсі Пелосі наголошується, що понад три чверті з виділених раніше 40 млрд доларів вже виплачені або заплановані для виплат.

«Разом, за потужної двопартійної підтримки в Конгресі, ми надали значну допомогу, яка мала вирішальне значення для успіху України на полі бою – і ми не можемо дозволити цій підтримці вичерпатися», – йдеться в листі Янг.

Виділені кошти спрямують як на військову, так і гуманітарну допомогу, зокрема:

21,7 млрд доларів виділять на військову, розвідувальну та іншу оборонну підтримку;

14,5 млрд доларів спрямують на гуманітарну допомогу та підтримку функціонування українського уряду;

900 млн доларів – на охорону здоров’я та підтримку українців, які проживають у США;

626 млн доларів – на підтримку ядерної безпеки України.

За час повномасштабної російсько-української війни допомога США Україні вже включала десятки тисяч ракет і ракет для систем протиповітряної оборони та протитанкової техніки, понад 84 млн боєприпасів, а також безпілотники, танки, вантажівки, радари, бронежилети та інше спорядження.

Українські лідери просили про досконалішу зброю більшого радіусу дії, але США були обережні, щоб не надавати системи, які дозволили б українським силам завдати удару вглиб Росії або по Москві.