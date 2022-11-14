Канада надасть додаткову військову допомогу у розмірі майже 360 млн доларів. Про це повідомила прес-служба прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

Трюдо оголосив, що Канада надасть Україні додаткову військову допомогу у розмірі 500 млн канадських доларів (близько 360 млн доларів США), щоб допомогти Збройним силам України захистити свою країну від жорстокого та невиправданого вторгнення Росії.

Як зазначається, кошти підуть на закупівлю військового обладнання, обладнання для спостереження та зв'язку, палива та медикаментів. Джастін Трюдо зазначив, що Канада продовжить використовувати всі інструменти, які є в їх розпорядженні, щоб підтримати Україну і притягнути до відповідальності Росію. Він

«Ми продовжуватимемо працювати з нашими міжнародними партнерами, щоб посилити тиск на російських офіційних осіб та притягнути Владіміра Путіна до відповідальності за його незаконне вторгнення, а також за воєнні злочини та порушення прав людини, вчинені його режимом», – додали в канадському уряді.

До слова, раніше Канада погодилась надати більше допомоги для розмінування території України.