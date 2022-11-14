Уряд Нідерландів виділить понад 25 млн євро ​на підтримку української армії, додатково до аноснованого раніше пакету допомоги на 100 млн євро. Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра, повідомляє «Укрінформ».

«Усього ми вносимо 25 млн євро на підтримку Збройних сил України. Зокрема, йдеться про забезпечення пайками, аптечками, машинами швидкої допомоги, бензовозами та пригнічувачами дронів», – сказав міністр.

Крім того, за його словами, Нідерланди виділять додаткові 20 млн євро Міжнародному фонду для України.

Раніше повідомлялось, що Нідерланди готуються надати Україні 100 млн євро для придбання військової техніки. Кошти мають передати до нового Міжнародного фонду для України (IFU), який займатиметься закупівлею техніки безпосередньо у виробників.

Кошти IFU будуть використані для закупівлі техніки безпосередньо у виробників, щоб забезпечити її якнайшвидшу доставку до України. Такий підхід дозволяє оптимально використовувати наявний бюджет. Він також визначає та використовує глобальні можливості закупівель.