Міністерка оброни Нідерландів Кайса Оллонгрен зазначила, що міжнародна підтримка України є життєво важливою

Нідерланди готуються надати Україні 100 млн євро для придбання військової техніки. Кошти мають передати до нового Міжнародного фонду для України (IFU), який займатиметься закупівлею техніки безпосередньо у виробників.

За інформацією прес-служби міністерства оброни Нідерландів, учасниками цього фонду також є Велика Британія, Данія і Норвегія.

Кошти IFU будуть використані для закупівлі техніки безпосередньо у виробників, щоб забезпечити її якнайшвидшу доставку до України. Такий підхід дозволяє оптимально використовувати наявний бюджет. Він також визначає та використовує глобальні можливості закупівель.

«Якби Росія припинила воювати, війни б не було. Якби Україна припинила воювати, не було б України. Міжнародна підтримка України залишається життєво важливою», – зазначила міністерка оброни Нідерландів Кайса Оллонгрен.

Заплановано, що перші контракти укладуть ще цьогоріч, а поставки почнуться в першій половині 2023 року.

Минулого тижня Нідерланди оголосили про виділення Україні 120 млн євро військової допомоги. З цієї суми 45 млн євро виділили на закупівлю танків Т-72. Разом із США та Чехією Нідерланди поставлять 90 модернізованих і капітально відремонтованих танків із Чехії. Очікують, що перша партія танків буде в Україні вже наступного місяця.