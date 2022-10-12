Про передачу додаткових зенітних ракет на 15 млн євро Кайса Оллонгрен оголосила на міністерському засіданні Північноатлантичного Альянсу в Брюсселі

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен у середу, 12 жовтня, оголосила про передачу додаткових зенітних ракет вартістю 15 млн євро для посилення захисту українського неба, повідомляє De Telegraaf.

Цього разу уряд вирішив повідомити про надання військової допомоги Україні, аби продемонструвати, що останні ракетні обстріли Росії не залишилися без наслідків. Зазвичай Нідерланди неохоче розкривають інформацію про військову підтримку України.

«Єдиний результат, якого досягне Путін – те, що ми будемо постачати ще більше через такі атаки», – сказала Кайса Оллонгрен на міністерському засіданні Північноатлантичного Альянсу в Брюсселі.

Вона не уточнила, скільки саме ракет буде передано Україні. Планується, що їх будуть використовувати в зенітних установках, які нададуть Києву інші держави.

Наразі невідомо, чи планують Нідерланди надати Україні також важке озброєння.

«Ми завжди маємо дивитися, які броньовані гаубиці ми можемо зараз поставити, а які нам зараз потрібні для власної готовності та навчань. Ми завжди шукаємо баланс», – заявила Оллонгрен.

Нагадаємо, у кінці літа Нідерланди оголосили про виділення Україні пакету допомоги на 80 млн євро.