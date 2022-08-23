Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен і міністр оборони України Олексій Резніков на зустрічі в Києві, серпень 2022

Нідерланди заявили, що виділять Україні додатковий пакет допомоги на суму понад 80 млн євро, повідомила вранці у вівторок, 23 серпня, «Українська правда» з посиланням на Міністерство оборони Нідерландів.

Цей пакет включає 65 млн євро у вигляді допомоги та інвестицій для України. Ще 10 млн євро виділять на проекти, спрямовані на знешкодження мін та інших боєприпасів.

Крім того, Нідерланди зарезервували 1 млн євро для реконструкції низки міст, зокрема, Херсона, Одеси й Миколаєва. Ще 2,5 млн євро буде виділено Європейському банку реконструкції та розвитку для надання експертних знань у галузі макроекономічних реформ.

Також 2 млн євро з цього пакету допомоги надійдуть до Фонду ООН на підтримку жертв сексуального і гендерного насильства.

Нагадаємо, що Нідерланди раніше також надали Україні військову підтримку для протистояння російському вторгненню. Крім того, 20 серпня 90 нідерландських військових вирушили до Великої Британії для участі разом із британськими партнерами у підготовці військовослужбовців Збройних сил України.