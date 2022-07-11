Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте відвідав Україну

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що його країна надасть Україні сучасну важку зброю, панцирники і самохідні гаубиці, та закликав інші держави зробити те саме. Про це він сказав на спільному з Президентом України Володимиром Зеленським брифінгу у Києві, повідомляє «Укрінформ».

«Звісно, Україна потребує нашої військової підтримки. Нам треба підтримувати Україну сучасним озброєнням. Я закликаю всіх своїх колег у Європі і в інших куточках світу допомагати Україні важкою зброєю. Наша країна надаватиме важку зброю, панцирники і самохідні гаубиці. Я хочу закликати наших союзників зробити те саме», – зазначив прем’єр-міністр Нідерландів.

Він зауважив, що розв’язана Росією війна проти України може тривати довше, ніж усі сподівалися. Однак це не означає, що світ може відступитися і пасивно спостерігати за тим, що відбуватиметься, наголосив Рютте.

«Ми маємо зосереджено і далі підтримувати Україну політично, повсякчас заявляючи про підтримку та постійно тиснучи на путінську Росію, а також посилючи двосторонню і багатосторонню політичну співпрацю з Україною», – переконаний очільник нідерландського уряду.

Він запевнив, що Нідерланди будуть підтримувати Україну всіма можливими способами і Україна «може на них розраховувати і зараз, і найближчими роками, й надалі».