Постачальник у Норвегії пообіцяв надати необхідну кількість снарядів для автоматичних гармат Oerlikon, які стоять на Gepard

Німеччина домовилася з постачальником із Норвегії про боєприпаси для самохідних зенітних установок Gepard, які раніше обіцяла Україні. Тож близько 30 одиниць Gepard можуть прибути до України вже цього місяця.

«Німецький уряд знайшов постачальника у Норвегії. Він пообіцяв надати необхідну кількість снарядів для автоматичних гармат Oerlikon, які стоять на Gepard», – повідомляє видання «Бабель» із посиланням на Der Spiegel.

Снаряди випробують на полігонах Бундесверу вже наступного тижня. Якщо проблем не виникне, то близько 30 одиниць Gepard поїдуть до України вже цього місяця.

Нагадаємо, що німецький уряд обіцяв передати Україні танки Gepard з зенітними установками ще навесні, проте у Німеччини не вистачало боєприпасів для них. Відтак поставки затрималися.

Gepard — це зенітна самохідна установка, яка призначена для прикриття сухопутних військ та знищення повітряних цілей. На башті, яка може обертатися на 360 градусів, встановлені дві 35-міліметрові гармати, кулемет 7,62 мм MG-3 та два радари: пошуковий і відстежувальний.

Зазначимо, що Німеччина вже передала Україні 500 протиповітряних ракет Stinger, 2,7 тис. ПЗРК «Стріла», 16 млн патронів для стрілецької зброї, 100 кулеметів MG 3, 178 моторизованих транспортних засобів, 30 броньованих машин, а також запчастини для літаків МіГ-29.