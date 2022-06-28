Самохідна гаубиця Panzerhaubitze 2000

Німеччина та Нідерланди нададуть Україні ще 6 самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000. Про це повідомила міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт, пише Deutsche Welle.

Ламбрехт зазначила, що «ми вирішили, що ми можемо віддати Україні ще три Panzerhaubitze 2000. Разом з Нідерландами це буде шість».

«Важливо, що Україна може розраховувати на нас. Якщо вони говорять, що їм потрібно, ми робимо все можливе, щоб це надати. І у цьому разі Німеччина та Нідерланди були у змозі зробити саме це», – сказала міністерка оборони Нідерландів Кайсе Оллонгрен.

Ламбрехт зауважила, що Німеччина вже вичерпала свої можливості надання нашій державі Panzerhaubitze 2000.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив про отримання перших Panzerhaubitze 2000 з підготовленими українськими екіпажами.

Він не уточнив, скільки саме Panzerhaubitze 2000 отримала Україна, але раніше йшлося про передачу семи САУ із підготовленими українськими екіпажами. Згодом стало відомо, що загальна кількість поставлених САУ сягнула 12 одиниць.

21 червня уряд Німеччини опублікував перелік озброєння, яке готується до передачі Україні. Окрім гаубиць, Німеччина планує поставити 10 тис. артилерійських боєприпасів до них . Того ж дня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що перші з цих установок уже в Україні.

За даними українського видання Defence Express, Україна вже отримала від західних партнерів понад 160 одиниць артилерійської зброї. Так, Чехія передала 152-мм самохідні артилерійські установки (САУ) ShKH vz. 77 DANA (20 одиниць), Польща – 122-мм САУ 2С1 «Гвоздика» (20) і 155-мм САУ Кrab на гусеничному шасі (18), Естонія – гаубиці Д-30, США, Австралія і Канада – 155-мм гаубиці М777 (загалом понад 100), Італія – гаубиці FH70 (кількість невідома), Франція – САУ Caesar (6), Норвегія – 155-мм САУ М109А3 (22). Також очікується передача Словаччиною 155-мм САУ Zuzana 2 на колісному шасі (8).

Що таке Panzerhaubitze 2000

Panzerhaubitze 2000 – 155-мм самохідна гармата-гаубиця розроблена німецьким концерном Krauss-Maffei Wegmann і прийнята на озброєння бундесверу восени 1998. У її розпорядженні – ствол довжиною 52 калібра (8 м), автоматична система заряджання з боєкомплектом у 60 снарядів і 228 модульних метальних зарядів плюс сучасна точна система наземної навігації.

PzH 2000 добре підходить для сучасної концепції війни – з великої відстані уразити ціль одним залпом і швидко залишити позиції. Накрити ціль без пристрілювальних пострілів допомагає автоматизована система управління вогнем, яка наводить відразу всю батарею. PzH 2000 здатна випускати три снаряди за 9 секунд або 10 за 56 секунд. Далі темп становить від 10 до 13 пострілів за хвилину в залежності від нагрівання ствола.Дальність стрільби стандартним натовським снарядом L15A2 – 30 км. PzH 2000 належить і світовий рекорд серед гаубиць калібру 155 мм.