155-мм самохідна гармата-гаубиця Panzerhaubitze 2000

Німецькі самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000 з підготовленими українськими екіпажами уже перебувають на фронті. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

«У нас поповнення! Перші Panzerhaubitze 2000 – є. В українській артилерійський родині з’явилися німецькі Panzerhaubitze2000 з підготовленими українськими екіпажами», – заявив Резніков.

Міністр підкреслив, що це вже шостий вид артилерії 155-мм калібру, який посилює українську оборону – ЗСУ вже б’ють ворога з допомогою M777, FH70, M109, AHS Krab, Caesar та Ph 2000. Резніков подякував німецьким партнерам за підтримку і заявив, що Україна очікує на збільшення допомоги.

Panzerhaubitze 2000 – 155-мм самохідна гармата-гаубиця розроблена німецьким концерном Krauss-Maffei Wegmann і прийнята на озброєння бундесверу восени 1998. У її розпорядженні – ствол довжиною 52 калібра (8 м), автоматична система заряджання з боєкомплектом у 60 снарядів і 228 модульних метальних зарядів плюс сучасна точна система наземної навігації.

PzH 2000 добре підходить для сучасної концепції війни – з великої відстані уразити ціль одним залпом і швидко залишити позиції. Накрити ціль без пристрілювальних пострілів допомагає автоматизована система управління вогнем, яка наводить відразу всю батарею. PzH 2000 здатна випускати три снаряди за 9 секунд або 10 за 56 секунд. Далі темп становить від 10 до 13 пострілів за хвилину в залежності від нагрівання ствола.Дальність стрільби стандартним натовським снарядом L15A2 – 30 км. PzH 2000 належить і світовий рекорд серед гаубиць калібру 155 мм.

21 червня, уряд Німеччини опублікував перелік зброї, що готується до передачі Україні. У документі стверджується, що станом на зараз Німеччина вже передала Україні, серед іншого, 500 протиповітряних ракет Stinger, 2700 ПЗРК «Стріла», 16 млн патронів для стрілецької зброї, 100 кулеметів MG 3, 178 моторизованих транспортних засобів, 30 броньованих машин, запчастини для МіГ-29.