AHS Krab – самохідна артилерійська установка, яку виробляє польська машинобудівна компанія Huta Stalowa Wola

Польща передала Україні сучасне 155-мм артилерійське озброєння – самохідні гаубиці AHS Krab. Про це повідомили в оперативному командуванні «Cхід».

У відомстві оприлюднили основі факти про польську самохідну гаубицю:

час приведення з похідного положення в бойове – приблизно 30 секунд,

головний вогневий засіб – 155-мм гармата з довжиною ствола 52 калібри,

максимальна дальність стрільби – 40 км.

(інфографіка ОС «Cхід»)

Нагадаємо, 7 червня прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підтвердив підписання угоди про постачання Україні озброєння. Контракт підписали у Києві. За його словами ця угода є однією з найбільших за останні 30 років.

Що відомо про AHS Krab?

AHS Krab – самохідна артилерійська установка, яку виробляє польська машинобудівна компанія Huta Stalowa Wola, що входить до державного холдингу Польської збройної групи. При виробництві AHS Krab використовується ліцензійна башта від британської гаубиці AS90. Калібр ствола відповідає стандарту НАТО – 155 мм, довжина ствола – 52 калібри. А для шасі обрано південно-корейську платформу від САУ K9 Thunder, яка є однією з найкращих у своєму класі. Мінімальна дальність стрільби AHS Krab – 4,5 км, максимальна – 40 км.

Huta Stalowa Wola отримала контракт від Міністерства оборони Польщі на виробництво 96 одиниць самохідок. У грудні 2020 року було підписано контракт на ще два дивізіони. В травні 2022 року компанія повідомила про можливість угоди на ще три. Відомо, що щорічно компанія виробляє до 30 гаубиць.