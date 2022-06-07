Україна отримає понад 50 самохідних артилерійських гаубиць AHS Krab

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підтвердив підписання угоди про постачання Україні озброєння. Контракт підписали у Києві. У вівторок, 7 червня, Моравцеький розповів, що ця угода є однією з найбільших за останні 30 років, повідомляє Polska Agencja Prasowa.

«Ми підписуємо один із найбільших, якщо не найбільший, контракт про експорт озброєнь за останні три десятиліття – продаж зброї українцям», – сказав Моравецький під час прес-конференції на польському оборонному заводі Huta Stalowa Wola.

Моравецький розповів, що це перевірена часом зброя, яка є досить добре випробуваною. А також додав, що радий, що Польща може продавати свою зброю за кордон.

Також він зазначив, що вчора під час зустрічі представників польського та українського уряду було оголошено про контракт на продаж ще трьох дивізіонів – 56 одиниць із додатковими машинами. Орієнтована вартість контракту 3 млрд злотих, що становить майже 630 млн доларів. Моравецький зазначив, що Україна частково отримає гроші на озброєння від ЄС, а частково заплатить із свого бюджету.

Нагадаємо, у кінці травня Україна вже отримала 18 таких гаубиць. На початку червня стало відомо, що Польща виготовить для України ще 56 самохідних гаубиць AHS Krab. До слова, Україна стала першим іноземним замовником цього типу зброї.

Що відомо про AHS Krab?

AHS Krab – самохідна артилерійська установка, яку виробляє польська машинобудівна компанія Huta Stalowa Wola, що входить до державного холдингу Польської збройної групи. При виробництві AHS Krab використовується ліцензійна башта від британської гаубиці AS90. Калібр ствола відповідає стандарту НАТО – 155 мм, довжина ствола – 52 калібри. А для шасі обрано південно-корейську платформу від САУ K9 Thunder, яка є однією з найкращих у своєму класі. Мінімальна дальність стрільби AHS Krab – 4,5 км, максимальна – 40 км.

Huta Stalowa Wola отримала контракт від Міністерства оборони Польщі на виробництво 96 одиниць самохідок. У грудні 2020 року було підписано контракт на ще два дивізіони. В травні 2022 року компанія повідомила про можливість угоди на ще три. Відомо, що щорічно компанія виробляє до 30 гаубиць.