Велика Британія відправить Україні реактивні системи залпового вогню M270, повідомив міністр оборони цієї країни Бен Воллес.

За його словами, які цитує CNN, Цей крок був «тісно скоординований» із рішенням Штатів надати Україні систему HIMARS.

Британський уряд також заявив, що українських військових навчать користуватися пусковими установками у Великій Британії, щоб ефективність можна було максимально збільшити.

Воллес сказав, що Велика Британія підтримує Україну і взяла на себе провідну роль у постачанні життєво важливої зброї, яка потрібна для захисту країни.

«У міру того, як змінюється тактика Росії, має змінюватись і наша підтримка України. Ці високоефективні реактивні системи залпового вогню дозволять нашим українським друзям краще захистити себе від жорстокого застосування Росією далекобійної артилерії, яку путінські сили без розбору застосовували для знищення міст», – сказав міністр оборони Великої Британії.

Зазначимо, що система M270 може вражати цілі на відстані приблизно 80 кілометрів. Приблизно така ж відстань дії в американських РСЗВ HIMARS, про офіційне надання якої стало відомо увечері 1 червня. Для того, аби українські воїни змогли навчитися використовувати HIMARS, їм знадобиться приблизно три тижні.