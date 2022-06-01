Система IRIS-T SLM має дальність дії 40 кілометрів та висоти до 20 кілометрів

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв поставити Україні сучасну систему протиповітряної оборони. Про це Шольц оголосив у ході дебатів в німецькому парламенті, повідомляє «Європейська правда».

Під час дебатів лідер головної опозиційної партії Фрідріх Мерц розкритикував політику канцлера щодо України. У відповідь Олаф Шольц оголосив про подальше постачання зброї Україні.

«Найближчими тижнями ми поставимо в Україну 12 найсучасніших самохідних гаубиць у світі у тісній співпраці з нідерландцями», – сказав Шольц, додавши, що навчання українських військових на Panzerhaubitze 2000 завершиться за кілька днів.

«Федеральний уряд також нещодавно вирішив, що з системою IRIS-T ми поставимо найсучаснішу систему протиповітряної оборони, яка є в Німеччині. Таким чином ми дамо Україні можливість захистити ціле місто від нальотів російської авіації», – зазначив Олаф Шольц.

Крім того, Німеччина поставить Україні сучасний радар, який виявлятиме ворожі гаубиці, міномети та реактивну артилерію. Шольц зазначив, що Німеччина також постачатиме реактивні системи залпового вогню у тісній співпраці зі США, але тільки з дальністю, яка не дотягує Росії.

Раніше видання Bild повідомило, що Федеральна рада безпеки Німеччини розглядає питання ймовірної передачі Україні системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM. Для користування системою необхідне навчання українських військових у Німеччині.

Система IRIS-T SLM має дальність дії 40 кілометрів та висоти до 20 кілометрів. За допомогою IRIS-T SLM можна збивати бойові літаки, гелікоптери, крилаті ракети, реактивну артилерію, дрони, протирадіолокаційні ракети.v