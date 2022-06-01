Україна отримає від США РСЗВ HIMARS з боєприпасами

США нададуть Україні РСЗВ HIMARS в рамках нового пакету військової допомоги. І якщо раніше назви цих систем фігурували лише у повідомленнях ЗМІ, які посилалися на свої джерела, то ввечері в середу, 1 червня, адміністрація президента США Джо Байдена підтвердила це офіційно.

«Сьогодні я оголошую новий значний пакет безпекової допомоги для надання своєчасної та критичної допомоги українським військовим. Завдяки додатковому фінансуванню України, ухваленому за значної двопартійної підтримки Конгресу, Сполучені Штати зможуть продовжувати надавати Україні більше зброї, яку вони так ефективно використовують для відсічі російських атак. Цей новий пакет озброїть їх новими можливостями та передовою зброєю, включаючи HIMARS із бойовими боєприпасами, щоб захистити свою територію від наступу Росії», – сказано в заяві Байдена.

«Народ України продовжує надихати світ своєю хоробрістю та рішучістю, мужньо борючись за захист своєї країни і демократії від російської агресії. США продовжать надавати Україні зброю і спорядження для самозахисту», – додав він.

HIMARS – це ракетна артилерійська система підвищеної дальності, здатна вражати цілі на відстані до 70 км.

Напередодні Джо Байден озвучив план допомоги США для України.