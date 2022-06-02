Максимальна дальність стрільби AHS Krab становить 40 км

У найближчі місяці Україна отримає від Польщі ще три дивізіони самохідних гаубиць AHS Krab.

Перші 18 артилерійських установок AHS Krab минулого тижня прибули в Україну і вже знищують ворога на фронті. Їх Польща передала Збройним силам України із запасів власного війська.

Натомість у вівторок, 31 травня, на зустрічі представників урядів України та Польщі відбулось підписання контракту про постачання наступних трьох дивізіонів або близько 56 САУ, повідомила у четвер, 2 червня, газета Dzennik Gazeta Prawna. Самохідні гаубиці виготовить для України машинобудівна компанія Huta Stalowa Wola. Поставки САУ очікують у наступні кілька місяців. За доставку зброї Україні відповідатимуть США.

Вартість угоди становить близько 3 млрд злотих. Зазначається, що Україна стала першим іноземним замовником цього типу зброї.

Що відомо про AHS Krab?

AHS Krab – самохідна артилерійська установка, яку виробляє польська машинобудівна компанія Huta Stalowa Wola, що входить до державного холдингу Польської збройної групи. При виробництві AHS Krab використовується ліцензійна башта від британської гаубиці AS90. Калібр ствола відповідає стандарту НАТО – 155 мм, довжина ствола – 52 калібри. А для шасі обрано південно-корейську платформу від САУ K9 Thunder, яка є однією з найкращих у своєму класі.

Мінімальна дальність стрільби AHS Krab – 4,5 км, максимальна – 40 км. Скорострільність чергами – 3 постріли за 10 секунд, вогонь високої інтенсивності – 6 пострілів за хвилину, практична скорострільність — 2 постріли за хвилину.

Huta Stalowa Wola отримала контракт від Міністерства оборони Польщі на виробництво 96 одиниць самохідок. У грудні 2020 року було підписано контракт на ще два дивізіони. В травні 2022 року компанія повідомила про можливість угоди на ще три. Відомо, що щорічно компанія виробляє до 30 гаубиць.