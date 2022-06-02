Серед обіцяної зброї 5000 протитанкових гранатометів Pansarskott m/86

Україна отримає протикорабельні ракети, протитанкову зброю та рушниці для боротьби з російською агресією у черговій партії військової допомоги від Швеції. Про це у своєму Twitter повідомила очільниця шведського МЗС Анн Лінде.

«Швеція відправить протикорабельні ракети, протитанкові озброєння та 12,7-мм гвинтівки, включаючи боєприпаси до України. Цей 4-й пакет підтримки також включає фінансовий внесок у Збройні Сили України», – написала Лінде.

Загальна сума такої допомоги становить понад 95 млн євро.

«Війна Росії проти України має припинитися!», – наголосила глава МЗС Швеції.

Як йдеться на сайті уряду Швеції, Україна отримає протикорабельні ракети Robot 17, 5000 протитанкових гранатометів Pansarskott m/86, снайперські гвинтівки AG 90 та боєкомплект до них. Крім того, Швеція також планує внести 6 млн шведських крон до створеного НАТО фонду для підтримки ЗСУ.

«Російське вторгнення в Україну є неспровокованим, незаконним і небезпечним. Це загрожує міжнародному миру та безпеці та є порушенням міжнародного права. На знак солідарності з Україною та як частина міжнародної відповіді на дії Росії, уряд бачить постійну потребу підтримувати Україну», – йдеться в повідомленні.

Як інформував ZAXID.NET, Велика Британія повідомила про передачу Україні пускових установок М270.