Словаччина офіційно повідомила про передачу Україні САУ Zuzana-2
Українські військові вже проходять навчання на словацьких гаубицях
Словаччина підтвердила передачу Україні восьми САУ Zuzana-2 калібром 155 мм. Про це заявив міністр оборони Словаччини Ярослав Най, пише Defence 24.
Най підтвердив, що українські військові вже проходять навчання на гаубицях. Найближчим часом 8 гармат відправлять в Україну.
За інформацією «Мілітарного», виробництво у Словаччині САУ Zuzana було налагоджено в 1990-х роках. Базою для неї стала чехословацька Dana. Але нова самохідна установка отримала гармату калібру 155 мм з довшим стволом, що збільшило далекобійність.
Гаубиця може завдавати удари на відстань до 40 км. Словаччина почала планомірну заміну своїх САУ на нові Zuzana-2 минулого року.
Перші вісім нових 155-мм САУ передали у військо 22 липня 2021 року.
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