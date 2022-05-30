САУ Zuzana може завдавати удари на відстань до 40 км

Словаччина підтвердила передачу Україні восьми САУ Zuzana-2 калібром 155 мм. Про це заявив міністр оборони Словаччини Ярослав Най, пише Defence 24.

Най підтвердив, що українські військові вже проходять навчання на гаубицях. Найближчим часом 8 гармат відправлять в Україну.

За інформацією «Мілітарного», виробництво у Словаччині САУ Zuzana було налагоджено в 1990-х роках. Базою для неї стала чехословацька Dana. Але нова самохідна установка отримала гармату калібру 155 мм з довшим стволом, що збільшило далекобійність.

Гаубиця може завдавати удари на відстань до 40 км. Словаччина почала планомірну заміну своїх САУ на нові Zuzana-2 минулого року.

Перші вісім нових 155-мм САУ передали у військо 22 липня 2021 року.