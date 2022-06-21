Серед іншого до відправлення в Україну готуються системи ППО IRIS-T SLM

У вівторок 21 червня, уряд Німеччини опублікував перелік зброї, що готується до передачі Україні. Про це повідомляє «Європейська правда».

У ньому зокрема є 30 самохідних артилерійських установок Gepard, комплекси протиповітряної оборони IRIS-T SLM і бронетранспортери М113.

Серед військового обладнання також згадуються сім САУ Panzerhaubitzen 2000 разом із запчастинами, 10 протидронових гармат, 10 броньованих машин, 80 пікапів Toyota, 22 ваговози, система протибатарейної боротьби COBRA і анонсовані раніше три реактивні системи залпового вогню MARS.

Україна має отримати від Німеччини також 10 тис. артилерійських снарядів, 53 тис. протиповітряних снарядів, 5,8 млн патронів для стрілецької зброї, а також 5 тис. захисних шоломів, 8 мобільних систем радіозв’язку і тепловізорів, 8 розвідувальних дронів, 4 пристрої з розмінування тощо.

У документі стверджується, що станом на зараз Німеччина вже передала Україні, серед іншого, 500 протиповітряних ракет Stinger, 2700 ПЗРК «Стріла», 16 млн патронів для стрілецької зброї, 100 кулеметів MG 3, 178 моторизованих транспортних засобів, 30 броньованих машин, запчастини для МіГ-29.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив зобов'язання Берліна постачати Україні сучасне озброєння. Зокрема Берлін говорив про плани постачання ЗСУ Gepard, гаубиць Panzerhaubitze 2000, зенітної системи Iris-T та реактивної системи залпового вогню Mars. Але в уряді зазначали, що з організаційних причин і проблем безпеки говорити про графіки поставки зброї Україні складно.

Водночас, ЗМІ повідомляли, що попри заяви Олафа Шольца про збільшення військової допомоги України, вона поки не отримала жодної одиниці німецького важкого озброєння.