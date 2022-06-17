США оприлюднили оновлений перелік наданої Україні зброї
Україна вже отримала від США військової допомоги на понад 6,3 млрд доларів
Міністерство оборони США відзвітувало про виділення тисяч одиниць високотехнологічного озброєння й техніки Україні, а також сотень тисяч боєприпасів та іншого обладнання в межах оборонної допомоги, загальна вартість якої перевищила шість мільярдів доларів.
«Сполучені Штати виділили близько 6,3 млрд доларів на безпеку Україні від початку роботи адміністрації Байдена, у тому числі приблизно 5,6 млрд доларів після неспровокованого вторгнення Росії 24 лютого», – зазначається у повідомленні.
Попередній такий перелік США публікували у травні. Оновлений перелік включає:
- понад 1,4 тис. зенітних систем Stinger;
- понад 6,5 тис. протитанкових систем Javelin;
- понад 20 тисяч інших протиброньових систем;
- понад 700 тактичних безпілотних літальних систем Switchblade;
- 126 гаубиць калібру 155-мм, а також 260 тисяч снарядів до них;
- 108 тактичних тягачів для транспортування 155-мм гаубиць;
- 19 тактичних ремонтних автомобілів;
- високомобільні артилерійські ракетні системи та боєприпаси до них (кількість не вказано);
- 20 вертольотів Мі-17;
- сотні броньованих високомобільних багатоцільових колісних транспортних засобів;
- 200 бронетранспортерів М113;
- понад 7 тисяч одиниць стрілецької зброї;
- понад 50 млн патронів для стрілецької зброї;
- 75 тис. комплектів бронежилетів і шоломів;
- 121 тактичну безпілотну повітряну систему Phoenix Ghost;
- ракетні системи з лазерним наведенням;
- безпілотні повітряні системи Puma;
- безпілотні судна берегової оборони;
- 22 контрартилерійських радари;
- чотири контрмінометних радари;
- чотири радари ППО;
- дві системи берегової оборони Harpoon;
- протипіхотні міни M18A1 Claymore;
- комплекти вибухівки С-4 та підривне обладнання для розчищення перешкод;
- тактичні системи захищеного зв'язку;
- тисячі приладів нічного бачення, тепловізійних систем, оптики та лазерних далекомірів;
- комерційні послуги супутникової зйомки;
- засоби захисту від вибухонебезпечних предметів;
- засоби захисту від хімічної, біологічної, радіологічної, ядерної загроз;
- медичне забезпечення, включно з аптечками;
- устаткування для електронних перешкод;
- польову техніку й запчастини;
- фінансування навчань українських військових, обслуговування й підтримки техніки та озброєння.
Таким чином, у порівнянні з травнем, новий перелік поповнився чотирма новими позиціями. Крім того, суттєво зросла кількість гаубиць і протитанкових систем, а ось кількість «Стінгерів» чи дронів-камікадзе Switchblade залишилася без змін.
У Пентагоні також наголосили, що Сполучені Штати паралельно взаємодіють із союзниками й партнерами, щоб надати Україні додаткові оборонні можливості.
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