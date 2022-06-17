Американська гаубиця M777

Міністерство оборони США відзвітувало про виділення тисяч одиниць високотехнологічного озброєння й техніки Україні, а також сотень тисяч боєприпасів та іншого обладнання в межах оборонної допомоги, загальна вартість якої перевищила шість мільярдів доларів.

«Сполучені Штати виділили близько 6,3 млрд доларів на безпеку Україні від початку роботи адміністрації Байдена, у тому числі приблизно 5,6 млрд доларів після неспровокованого вторгнення Росії 24 лютого», – зазначається у повідомленні.

Попередній такий перелік США публікували у травні. Оновлений перелік включає:

понад 1,4 тис. зенітних систем Stinger;

понад 6,5 тис. протитанкових систем Javelin;

понад 20 тисяч інших протиброньових систем;

понад 700 тактичних безпілотних літальних систем Switchblade;

126 гаубиць калібру 155-мм, а також 260 тисяч снарядів до них;

108 тактичних тягачів для транспортування 155-мм гаубиць;

19 тактичних ремонтних автомобілів;

високомобільні артилерійські ракетні системи та боєприпаси до них (кількість не вказано);

20 вертольотів Мі-17;

сотні броньованих високомобільних багатоцільових колісних транспортних засобів;

200 бронетранспортерів М113;

понад 7 тисяч одиниць стрілецької зброї;

понад 50 млн патронів для стрілецької зброї;

75 тис. комплектів бронежилетів і шоломів;

121 тактичну безпілотну повітряну систему Phoenix Ghost;

ракетні системи з лазерним наведенням;

безпілотні повітряні системи Puma;

безпілотні судна берегової оборони;

22 контрартилерійських радари;

чотири контрмінометних радари;

чотири радари ППО;

дві системи берегової оборони Harpoon;

протипіхотні міни M18A1 Claymore;

комплекти вибухівки С-4 та підривне обладнання для розчищення перешкод;

тактичні системи захищеного зв'язку;

тисячі приладів нічного бачення, тепловізійних систем, оптики та лазерних далекомірів;

комерційні послуги супутникової зйомки;

засоби захисту від вибухонебезпечних предметів;

засоби захисту від хімічної, біологічної, радіологічної, ядерної загроз;

медичне забезпечення, включно з аптечками;

устаткування для електронних перешкод;

польову техніку й запчастини;

фінансування навчань українських військових, обслуговування й підтримки техніки та озброєння.

Таким чином, у порівнянні з травнем, новий перелік поповнився чотирма новими позиціями. Крім того, суттєво зросла кількість гаубиць і протитанкових систем, а ось кількість «Стінгерів» чи дронів-камікадзе Switchblade залишилася без змін.

У Пентагоні також наголосили, що Сполучені Штати паралельно взаємодіють із союзниками й партнерами, щоб надати Україні додаткові оборонні можливості.