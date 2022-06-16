Марк Міллі і Ллойд Остін розповіли про те, скільки зброї вже отримала Україна для протистояння російській навалі

Міжнародна спільнота поставила Україні значну кількість артилерії, протитанкових та зенітних ракетних комплексів відповідно до офіційних запитів Міністерства оборони, заявив на брифінгу після зустрічі Рамштайн-3 голова комітету начальників штабів США Марк Міллі.

Як пише 16 червня LIGA.net, його попросили прокоментувати слова радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, який заявив, що Україна потребує 1000 гаубиць, 300 РСЗВ та низку іншої зброї, щоб вигнати Росію зі своєї території.

Міллі відповів, що не знає, звідки репортер взяв ці цифри. Він запевнив, що розмовляв із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним та отримав списки – офіційні запити українського Міноборони.

«Вони попросили 10 артилерійських дивізіонів – було доставлено 12 артилерійських дивізіонів. Знову ж таки, поставлено 97 тисяч протитанкових систем. Це більше протитанкових комплексів, ніж танків у світі. Вони просили 200 танків – вони отримали 237 танків. Попросили 100 БМП – у них понад 300. Ми поставили, грубо кажучи, близько 1600 ЗРК і близько 60 тисяч снарядів до них. Коли я говорю “нас”, я маю на увазі міжнародне співтовариство», – додав Міллі.

За його словами, у постачання Україні входять 383 одиниці артилерії (ствольної та реактивної), а також близько півмільйона боєприпасів до них.

«Я можу перерахувати весь список всього, що генерал Залужний просив поставити якнайшвидше… Так що я не знаю, звідки ці цифри, але ми підтримуємо. Ми, міжнародна спільнота, ставимося до цього дуже серйозно і підтримуємо українських військових настільки швидко, наскільки це в людських силах», – підсумував він.

На цьому ж брифінгу міністр оборони США Ллойд Остін прокоментував на брифінгу слова заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, яка заявила, що Україна отримала від Заходу лише 10% необхідної зброї. Він зазначив, що пройшов по кожному рядку з міністром оборони Олексієм Резніковим по номенклатурі зброї, яка потрібна і доречна в цій битві. За словами Остіна, США впевнені, що докладають усіх зусиль, щоб дати Україні все, що Київ вважає важливим.

«Ми з генералом Міллі брали участь у багатьох боях, а коли ти б'єшся, тобі ніколи не буває достатньо. Ви завжди хочете більшого. Ви завжди вважаєте, що вам потрібно більше, і я був на цьому місці. І тому я, звичайно, розумію, з чого виходять українці, і ми наполегливо боротимемося, щоб дати їм усе, що їм потрібно», – додав він.

Нагадаємо, напередодні США виділили Україні ще 1 млрд доларів військової допомоги.