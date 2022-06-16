Мі-17 – вертольоти радянського виробництва

Словаччина передала Україні чотири вертольоти Мі-17 та один гелікоптер Мі-2, а також боєприпаси для реактивної системи залпового вогню «Град», заявив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

За словами міністра, якого в четвер, 16 червня, цитує сайт Aktuality, гелікоптери після безпечної доставки вже перебувають на озброєнні Збройних сил України.

«Ця допомога Україні, як і всі попередні постачання, буде відшкодована Словаччині з Європейського фонду миру, що є сильним виявленням солідарності Європейського Союзу з Україною», – сказав він.

Нагадаємо, 15 червня міністр оборони США Ллойд Остін після зустрічі у форматі «Рамштайн» в Брюсселі заявив, що Словаччина вирішила передати Україні бойові гелікоптери, проте не конкретизував інформацію про постачання. Також він заявив, що Канада, Польща та Нідерланди передадуть нові одиниці артилерії.

Крім того, США виділили ще 1 млрд доларів на військову допомогу Україні.