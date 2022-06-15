Разом із іншою зброєю Україна отримає від США 18 гаубиць M777

За підсумками зустрічі у форматі «Рамштайн», яка відбулася у середу, 15 червня, у Брюсселі, стало відомо, що Україна отримає нові поставки зброї від США на 1 мільярд доларів. Також очікується надходження зброї від Німеччини, Словаччини, Польщі, Канади та Нідерландів. Ймовірно, перелік більший, але це ті поставки, про які країни оголосили публічно.

За інформацією журналіста Остапа Яриша, США виділяють пакет допомоги на 1 мільярд доларів. Він включає:

2 системи протикорабельних ракет «Гарпун»;

18 гаубиць M777;

18 транспортних засобів для пересування гаубиць;

36 тис. артилерійних боєприпасів;

додаткові ракети для HIMARS;

тисячі рацій захищеного звʼязку;

тисячі приладів нічного бачення, тепловізорів та іншої оптики;

інше спорядження.

Крім цього, США виділяють ще 225 мльн доларів на гуманітарну допомогу Україні.

Німеччина зобовʼязалась надати три додаткові РСЗВ та ракети до них.

Словаччина оголосила про передачу гелікоптерів класу «Мі» та додаткові ракети до РСЗВ.

Польща, Канада, Нідерланди та інші країни передадуть Україні більше артилерії та боєприпасів.

Нагадаємо, третя зустріч контактної групи з оборони України сьогодні стартувала у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. На засіданні були присутні глави оборонних відомств із понад 45 країн, зокрема очільник Пентагону Ллойд Остін. Перед початком засідання він закликав не послаблювати постачання зброї Україні. Україну у Брюсселі представляли міністр оборони Олексій Резніков, а також заступник головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенант Євген Мойсюк та представник військової розвідки Вадим Скібіцький.

Нагадаємо, що перша зустріч у даному форматі пройшла в кінці квітня на військовій базі США «Рамштайн» в Німеччині. Наступне засідання, на якому були присутні представники понад 40 країн, відбулося 23 травня.

Зазначимо, що наразі Україна отримала від партнерів лише 10% зброї, про яку просила. Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав точну кількість зброї, яка потрібна Україні для перемоги.