Гаубиці М777, які США надають Україні

Західні партнери наразі передали Україні близько 10% озброєнь, про які просив Київ. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

«Яких би зусиль не докладала Україна на сьогодні, якою б професійною не була наша армія – без допомоги західних партнерів ми не зможемо виграти цю війну… Від того що Україна заявляла, що нам потрібно, ми на сьогодні маємо приблизно 10%», – розповіла Маляр в ефірі національного телемарафону 14 червня.

За її словами, на полі бою в день Україна витрачає близько 5-6 тис. артилерійських снарядів, Росія витрачає в 10 разів більше. «От цифри, які навіть не треба коментувати», – заявила Маляр.

Заступниця міністра оборони наголосила, що Захід має прискорити надання допомоги. Київ, за її словами, очікує від засідання Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн», запланованого на 15 червня в Брюсселі, озвучення чітких часових рамок щодо надання допомоги.

«Дійсно зараз треба ставити питання, щоб були встановлені чіткі терміни, бо кожен день зволікання – це фактично життя українських воїнів, це життя українських людей – цивільного населення, це зруйновані українські міста, і, зрештою, це, як ми бачимо вже зараз, – тимчасово окуповані території... І ми очікуємо на те, що наші західні партнери не просто зголосяться допомагати, як це вже є зараз, а й будуть чіткі рамки часу, й це будуть найближчі терміни, і це буде саме та допомога, якої потребує Україна», – зазначила Маляр і додала, що Росія докладає всіх зусиль, щоб зривати ці постачання.

Як інформував ZAXID.NET, у квітні група з більше ніж 40 країн-партнерів та союзників України на чолі зі США домовились координувати кроки щодо допомоги України. Перша зустріч міністрів оборони цих держав відбулася у Німеччині на авіабазі «Рамштайн».

Раніше радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що українській армії для досягнення паритету з Росією на фронті і перемоги у війні необхідні кілька тисяч одиниць важкої зброї й техніки, зокрема: 1000 гаубиць калібру 155 мм; 300 РСЗВ; 500 танків; 2000 одиниць бронетехніки; 1000 дронів.

За його словами, 15 червня в Брюсселі буде зустріч Контактної групи міністрів оборони, і Київ очікує на рішення.