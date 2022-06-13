Бійці ЗСУ для перемоги потребують паритету важкого озброєння



Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк перерахував потреби української армії у зброї для закінчення війни та вибиття армії окупантів за межі країни. Відповідну інформацію він оприлюднив в Twitter.

«Буду прямолінійним. Щоб закінчити війну та викинути Росію з України нам потрібен паритет важкої зброї: 1000 гаубиць калібру 155 мм; 300 РСЗВ; 500 танків; 2000 одиниць бронетехніки; 1000 дронів», – написав він.

Буду прямолінійним. Щоб закінчити війну та викинути з , нам потрібен паритет важкої зброї:



1000 гаубиць калібру 155 мм;

300 РСЗВ;

500 танків;

2000 одиниць бронетехніки;

1000 дронів.



15.06 у #Брюсселі буде зустріч Контактної групи міністрів оборони. Очікуємо на рішення. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 13, 2022

Він заявив, що 15 червня в Брюсселі буде зустріч Контактної групи міністрів оборони, за результатами якої очікуються рішення.

Нагадаємо, що у квітні міністри оборони понад 40 країн утворили контактну групу щодо оборони України. Зустріч пройшла на авіабазі США в Німеччині «Рамштайн». За результатами засідання було вирішено надати українцям необхідну зброю.

9 червня міністр оборони України Олексій Резніков відзвітував про те, яку зброю Україна вже отримала і яку зброю хотіла б отримати.

Україна також отримала запрошення взяти участь у засіданні Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони, яка відбудеться 15-16 червня у Брюсселі