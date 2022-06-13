Подоляк назвав точну кількість зброї, яка потрібна Україні для перемоги
Щоб закінчити війну та викинути окупантів бійцям ЗСУ потрібен паритет важкої зброї
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк перерахував потреби української армії у зброї для закінчення війни та вибиття армії окупантів за межі країни. Відповідну інформацію він оприлюднив в Twitter.
«Буду прямолінійним. Щоб закінчити війну та викинути Росію з України нам потрібен паритет важкої зброї: 1000 гаубиць калібру 155 мм; 300 РСЗВ; 500 танків; 2000 одиниць бронетехніки; 1000 дронів», – написав він.
Буду прямолінійним. Щоб закінчити війну та викинути з , нам потрібен паритет важкої зброї:— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 13, 2022
1000 гаубиць калібру 155 мм;
300 РСЗВ;
500 танків;
2000 одиниць бронетехніки;
1000 дронів.
15.06 у #Брюсселі буде зустріч Контактної групи міністрів оборони. Очікуємо на рішення.
Він заявив, що 15 червня в Брюсселі буде зустріч Контактної групи міністрів оборони, за результатами якої очікуються рішення.
Нагадаємо, що у квітні міністри оборони понад 40 країн утворили контактну групу щодо оборони України. Зустріч пройшла на авіабазі США в Німеччині «Рамштайн». За результатами засідання було вирішено надати українцям необхідну зброю.
9 червня міністр оборони України Олексій Резніков відзвітував про те, яку зброю Україна вже отримала і яку зброю хотіла б отримати.
Україна також отримала запрошення взяти участь у засіданні Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони, яка відбудеться 15-16 червня у Брюсселі
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