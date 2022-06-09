Значна частина поставленої в Україну зброї вже знаходиться на передовій, частина готується до виконання бойових завдань, а ще більше важкого озброєння прибуде вже найближчим часом. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Зокрема, до виконання бойових завдань на фронті готові польські САУ «Краб». Після гармат М777 та FH70, САУ «Ceasar» та М109А3 - це 5-й вид артилерії 155-мм калібру, який ЗСУ вдалося залучити до бойових дій.

Станом на зараз Міністерством оборони забезпечено постачання до Збройних Сил України понад 150 артилерійських платформ 155-мм калібру. Запаси снарядів цього калібру вже на 10% переважають запаси снарядів великих калібрів радянського типу, які були станом на 24 лютого 2022 року. При цьому ефективність цих снарядів вища, ніж радянських зразків, тому менший розхід.

Одночасно до Збройних Сил України було поставлено понад півсотні гармат інших значних калібрів. А також снарядів до них, які складають понад 75% обсягу, що був на початку повномасштабного російського вторгнення. За рівнем постачання танків та іншої бронетехніки радянського зразка, що сумарно вже рахується на сотні, Міноборони України конкурує за лідерство з російською армією.

«Я вже можу не згадувати ПЗРК (Stinger, Starstreak, Mistral, Piorun, Grom тощо), ПТРК (NLAW, Javelin, Milan тощо) і гранатомети (Panzerfaust, Carl Gustaf, АТ4, RGW-90 HH / MATADOR та ін.) – їх тисячі, це загальновідомо. Це далеко не повний перелік, про деякі інші системи сучасних озброєнь ще зарано говорити, ми розповімо пізніше. Але їхню дію відчує на собі ворог вже зараз», – заявив Резніков.

Крім цього Міноборони через різні механізми передало сотні безпілотників, у тому числі – кілька десятків ударних.

«Ми очікуємо у найближчих пакетах допомоги серйозні БПЛА. Берегову оборону посилено надзвичайно ефективними комплексами Harpoon, які в поєднанні з нашими «Нептунами» вже змушують ворожий флот триматися на відстані, щоб не повторити долю флагмана чф рф – крейсера "Москва"», – розповів міністр оборони України.

Резніков також розповів про механізм постачання військової допомоги в Україну. Міністр оборони зазначив, що після 24 лютого «довелося дуже швидко вчитися, адже Міноборони не було пристосоване до масштабного імпорту зброї, не було відповідних компетенцій. Більше того – у держави в цілому не було таких компетенцій достатньою мірою, адже до цього наголос робився на експорт вітчизняної зброї».

Тепер, за його словами, запит на зброю формує Генеральний штаб ЗСУ. Після чого з ним працюють команди Міноборони, аташе з питань оборони та дипломати Дмитра Кулеби. Цей запит змінюється в залежності від потреб та перебігу бойових дій.

Отримане озброєння та техніка централізовано передаються Міністерством оборони на склади ЗСУ. Розподіл здійснюється командуванням ЗСУ, оскільки саме воно бачить загальну картину, формує задум операцій і визначає пріоритети. Для отримання відповідних озброєнь командири мають звертатися до Командування Сил логістики.

«Навчання за деякими позиціями почалося ще у березні. Зараз підготовку проходять чи розпочнуть найближчим часом понад 1,5 тисячі наших військових.С відомо не зупиняюся на кількості радарів, медичних автомобілів, авіабомб і т.п. Так само найближчим часом окремо і докладно розповім про речове, грошове забезпечення та засоби індивідуального бронезахисту, а також систему управління.Важлива суть: ми вже отримали від партнерів, придбали на ринку, виготовили та передали Збройним Силам значну кількість зброї. Її вистачило б для переможної оборони від будь-якої армії у Європі», – розповів Резніков.

Він також перерахвав наступні цілі Міноборони щодо постачання зброї:

отримати значну кількість РСЗВ зразка НАТО та боєприпасів до них;

забезпечити повне заміщення деяких існуючих калібрів радянського зразка (гармати зношені, снаряди не виробляються або їх дуже мало) на платформи, які поширені в країнах НАТО і забезпечені боєприпасами;

домовитись з партнерами про перехід до постачання не у вигляді окремих платформ, а у вигляді цілісних підрозділів, що відразу готові до виконання бойових завдань (organic unit). Це значно підвищить ефективність на полі бою;

залучити сотні одиниць важкої бронетехніки, без якої неможливий ефективний контрнаступ;

отримати бойові літаки та засоби ППО/ПРО для захисту нашого неба.

Резніков додав, що попри не найвищі темпи постачання зброї він вдячний партнерам за допомогу

«Я не можу сказати, що задоволений темпами та кількістю постачання зброї. Категорично ні. Але водночас я безмежно вдячний країнам, які нас підтримують. Зокрема, США, Великій Британії, Польщі, нашим Балтійським друзям. Усім іншим державам, які допомагають стримувати російське зло», – наголосив міністр оборони.