Поставка систем протиповітряної оборони і реактивних систем залпового вогню затягується

Поставка до України систем ППО і РСЗВ з Німеччини затягується. Німеччина зможе надати Україні обіцяні системи протиповітряної оборони і реактивних систем залпового вогню не раніше листопада або грудня. Як повідомляє видання UA.NEWS із посиланням на Zeit, це станеться через те, що раніше систему ППО у Німеччини замовив Єгипет, який тепер відмовиться від неї на користь України. Аналогічна ситуація і з кільцевим обміном з Грецією, в результаті якого країна повинна отримати 50 бойових машин піхоти Marder.

Відомо, що спочатку Греція повинна була поставити радянські моделі в Україну. Однак вони переважно розміщені на грецьких островах і, ймовірно, не будуть виведені, поки всі підрозділи Marder не будуть доставлені. Але поставки також очікуються не раніше осені або зими. До слова, у квітні міністр оборони Греції Нікос Панайотопулос заявив, що Афіни більше не планують надсилати Україні зброю або військове обладнання.

Зазначається, що оголошення про обмін стало несподіванкою для виробника, компанії Rheinmetall, яка хотіла продати Marder безпосередньо Україні. У кінці травня ZAXID.NET розповідав, що компанія Rheinmetall готова поставити в Україну свої БМП Marder, але німецький уряд заблокував її заявку.

Ймовірно, також є труднощі і з реактивною системою залпового вогню Mars II. Чотири системи повинні були бути поставлені, але з 40 німецьких установок в робочому стані знаходиться менше половини. При цьому в даний час вони не можуть стріляти боєприпасами з США або Великої Британії, а необхідне оновлення програмного забезпечення також може зайняти кілька місяців.

Зазначимо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц на початку червня пообіцяв поставити Україні сучасну систему протиповітряної оборони. Повідомлялося, що на отримання цих систем доведеться чекати кілька місяців.

Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда звинуватив Німеччину в порушенні обіцянок щодо поставок зброї.