Уряд Німеччини понад місяць блокує експорт до України 100 бойових машин піхоти Marder, запит на постачання яких подала компанія-виробник Rheinmetall. Про це пише Bild із посиланням на внутрішній лист Міноборони Німеччини.

За даними видання, у документі йдеться, що першу партію зі 100 придатних для використання Marder можна відремонтувати протягом шести тижнів, решту у термін до 15 місяців.

Це означає, що якби федеральний уряд вже схвалив декларацію про наміри, подану Rheinmetall і українським урядом у березні, перші БМП могли б вже перебувати в Україні.

Натомість через доктрину Шольца про заборону постачання важкої зброї, яка діяла на початку війни, Rheinmetall спочатку не наважилась звернутися до уряду з проханням про таку угоду з Україною.

22 квітня заявка компанії нарешті була подана до Федеральної Ради безпеки, яку контролює уряд, і там вона досі заблокована.

Напередодні Bild також повідомив, що Бундесвер має вільну бронетехніку, в тому числі БМП Marder, яку, втім, не надає Україні.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник також припускав, що німецький канцлер не хоче постачати Україні важке озброєння і тягне час.