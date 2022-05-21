Загалом впродовж літа Україна має отримати 30 самохідних установок Gepard

У липні 2022 року Україна отримає перші 15 зенітних самохідних установок Gepard («Гепард») зі складів німецької промисловості. Як повідомляє видання Spiegel, про це міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт та міністр оборони України Олексій Резніков домовилися 20 травня, під час відеоконференції.

Пакет допомоги також включає підтримку навчання з боку Бундесверу, постачання майже 60 тис. боєприпасів та ще 15 танків влітку.

Згідно з інформацією видання, навчання, які, попередньо, мають розпочатися за кілька днів, заплановані у штаб-квартирах Збройних сил Німеччини у в Путлосі та Тодендорфі.

«Я розмовляла зі своїм українським колегою Резніковим, і він ще раз прямо підтвердив, що Україна хотіла б якнайшвидше отримати з Німеччини зенітні танки «Гепард» разом з 59 тис. боєприпасів», – зазначила Ламбрехт.

Міністерка оборони Німеччини також зауважила, що «Gepard» – це ефективна зброя, що має значний стримуючий ефект, наприклад, для захисту критичної інфраструктури».

Gepard — це зенітна самохідна установка, яка призначена для прикриття сухопутних військ та знищення повітряних цілей. На башті, яка може обертатися на 360 градусів, встановлені дві 35-міліметрові гармати, кулемет 7,62 мм MG-3 та два радари: пошуковий і відстежувальний.