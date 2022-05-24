Берлін пообіцяв Польщі танки Leopard на заміну тих, які вона передала Україні. Однак німецький уряд не дотримав слова, заявив польський президент Анджей Дуда.

«Уряд не дотримав цієї обіцянки. І, чесно кажучи, ми дуже розчаровані в цьому. Ми надали Україні велику кількість танків, тому що вважаємо, що це наша відповідальність як сусіда», – сказав Дуда в інтерв’ю німецькому виданню WELT в кулуарах Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Президент наголосив, що оскільки Польща передала Україні свої танки, то сподівалася на підтримку НАТО, США та Німеччини.

«Велику частину нашого танкового арсеналу у Збройних силах Польщі складають німецькі танки типу Leopard. Тож якби нас підтримала Німеччина, якби ми отримали заміну, то були б дуже щасливі», – сказав президент Польщі.

Також він заявив, що німецький уряд робить занадто мало, щоб допомогти Україні.

Нагадаємо, раніше Польща передала Україні понад 200 танків Т-72 та інше важке озброєння.