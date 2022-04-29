Польські ЗМІ повідомили, що Україна отримує немодернізовані танки Т-72

Польща надала Україні понад 200 танків Т-72, яких достатньо для формування двох танкових бригад, та кілька десятків бойових машин піхоти, повідомило у п’ятницю, 29 квітня, державне «Польське радіо».

«Посилаючись на повідомлення прем'єра Матеуша Моравецького щодо військової допомоги українській стороні, вона вже перевищила 7 мільярдів злотих (1,5 млрд євро)», – сказав заступник міністра оборони Польщі Войцех Скуркевич.

За інформацією «Польського радіо», Польща має майже 400 танків Т-72. Частину з них у 2019 році було модернізовано, здебільшого в тому, що стосується вогневої потужності цієї техніки. Водночас, як з’ясували журналісти, Україні Польща передає насамперед танки, які не пройшли модернізацію.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Велика Британія відправила Польщі бойові танки Challenger 2 для заміни танків Т-72, які країна відправить до України.

За інформацією журналістів, крім цього, Польща вже поставила в Україну самохідні гаубиці 2С1 «Гвоздика», реактивні системи залпового вогню «Град», ракети «повітря-повітря» для літаків МіГ-29 та Су-27. Також Україна отримала безпілотники польського виробництва WB Electronics, дрони Warmate, переносні зенітно-ракетні комплекси "Перун" та «велику кількість боєприпасів».

Водночас голова Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох відмовився підтвердити оприлюднену журналістами інформацію про кількість наданих озброєнь, але й не спростував її. За словами Солоха, Польща передала Україні танки «у значній кількості».

Таким чином, Польща стала другою країною у світі за кількістю допомоги Україні після США.

Раніше Україна також отримала танки від Чехії.