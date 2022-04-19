У Львові відкрили перше модульне містечко для біженців. Контейнерні будиночки для Львова передала Польща, тож на відкриття містечка приїхав польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький. Він заявив, що Польща планує побудувати в Україні житло на 20 тис. внутрішніх переселенців.

Понад 300 модульних контейнерів для поселення біженців Львову передав польський уряд за підтримки Міністерства розвитку громад і територій. На відкриття містечка у вівторок, 19 квітня, приїхав премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Він заявив, що загалом Польща планує побудувати в Україні житлові масиви на 20 тис. внутрішніх переселенців.

«Нашою ціллю було збудувати це містечко в короткі терміни спільними зусиллями, аби тут могли оселитись ті люди, які, на жаль, не мають куди податись через війну. Зараз тут розміщуються, зокрема, батьки з дітьми, які приїхали зі Сходу України – Маріуполя, Бучі, Донецька та інших міст», – сказав Матеуш Моравецький.

Містечко на 88 будиночків розмістили на території Стрийського парку, зі сторони вул. Уласа Самчука. Із 19 квітня тут поселилися батьки з дітьми, що переїхали до Львова зі східних областей України. Загалом у містечку зможуть проживати 350 людей.

У кожному будиночку можуть оселитися до чотирьох людей. В окремих від житла приміщеннях облаштовані душові кабінки, туалети, їдальня та медпункт.

«Завдяки цій допомозі, ми зможемо облаштувати три такі містечка, у яких проживатиме близько однієї тисячі переселенців. Будинки повністю готові до проживання: тут є ліжка, шафи, матраци та наволочки. Місто спільно з Українським католицьким університетом беруть на себе харчування, поки люди не знайдуть роботи», – повідомив заступник міського голови з містобудування Любомир Зубач.

Крім містечка у Стрийському парку, тимчасове житло для біженців також облаштують у районі вул. Наукової та Пулюя. Там уже почали монтувати 120 будиночків.

Окреме тимчасове містечко для вагітних переселенок побудують на вул. Тракт Глинянський. Це будуть деревʼяні будиночки хостельного типу, адаптовані для потреб сім'ї.

Нагадаємо, що через вторгнення Росії в Україну Львів уже прийняв понад 200 тис. переселенців із областей, де ведуть активні бойові дії.

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