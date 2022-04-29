Конгрес США підтримав програму ленд-лізу для України. Цю програму американці розробили і вперше використали у 1941 році для боротьби з німецьким нацизмом. І після завершення Другої світової війни США більше ніколи не використовували такого формату, що передбачає постачання зброї, продовольства та іншої необхідної допомоги своїм союзникам.

Зараз використання терміну «ленд-ліз», вперше з часів боротьби з нацизмом, сигналізує про те, що США і Захід серйозно налаштовані рішуче реагувати на найбільшу з часів Гітлера загрозу демократичному світу. Це також дає розуміння, що Захід вірить у те, що Україна здатна перемогти у війні з Росією.

ZAXID.NET коротко пояснює, що таке ленд-ліз і як він допоможе перемогти Росію.

До чого тут Друга світова війна?

Програма ленд-лізу вперше була застосована під час Другої світової війни, коли США частково на безоплатній основі передавали своїм союзникам боєприпаси, техніку, продовольство. Мета цієї програми була у швидкій передачі озброєння для боротьби з нацистською Німеччиною. США надавали таку допомогу Великій Британії, Франції, СРСР та іншим союзникам. Загалом союзники США у період з 1941-45 рр. отримали поставки, переважно безоплатно, військової техніки на суму $50 млрд.

Найбільшу допомогу від США отримала саме Велика Британія, яку спеціальний радник Рузвельта Гаррі Гопкінс у 1941 році назвав «командним пунктом Заходу». Власне тоді США визнавали, що якщо впаде Британія, то безпека Америки теж буде під загрозою. Зараз таким пунктом, який захищає Захід від тоталітарної системи Путіна, стала Україна, вважає професор права у Лондонському міському університеті Алан Райшлі.

«Якщо українська демократія загине в найближчі кілька місяців, Путін підбадьориться. Його режим буде посилено, а наступними в його списку можуть бути Польща та країни Балтії. Будь-який конфлікт між Росією та цими державами НАТО автоматично спричинить залучення США через положення про взаємну оборону НАТО, яке міститься у статті 5 Вашингтонського договору», – вважає Алан Райлі.

Так що тепер, через 81 рік після ухвалення ленд-лізу для боротьби з нацистами, США повторять цей сценарій і ще більше допоможуть українцям у боротьбі з тоталітарною Росією. Це означає, що Захід усвідомлює загрозу, що війна, яку розпочала Росія, може вийти далеко за межі України, якщо не приймати швидкі рішення.

Але ж США вже надають нам зброю. Що змінить ленд-ліз?

Справді, Україна отримала суттєві поставки зброї – і не лише від США, але від інших членів НАТО. А після зустрічі Консультативної групи щодо оборони України за участю понад 40 країн у німецькому Рамштайні стало зрозуміло, що військова підтримка України буде прискорюватись. Втім зараз ми в основному отримуємо оборонну зброю і ту, яка не потрібна країнам-партнерам. Програма ленд-лізу має змінити цю ситуацію.

«Зараз наші країни-партнери передають ту зброю, яка їм не потрібна. А ленд-ліз передбачає, що це буде необмежене постачання. Зокрема від виробників. Вони нам нічого не даруватимуть. Програма передбачає, що Сполучені Штати або заплатять, або гарантують оплату. Ми віддаватимемо ці гроші вже потім», – пояснює Gazeta.ua економіст Дмитро Боярчук.

Документ, який погодив Конгрес США 28 квітня, має назву Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022 і він надає президенту США ширші повноваження щодо наданні зброї та іншої допомоги. Тобто по суті США продовжать постачати зброю в Україну, але тепер це відбуватиметься швидше і без зайвої бюрократії. Важливо розуміти, що якщо раніше Україні в основному надавали оборонну зброю, то тепер ми зможемо отримати багато важкого наступального озброєння.

Загалом ленд-ліз у перекладі з англійської дослівно означає «позичати-давати в оренду». Зараз, у час війни, Україна не повинна нічого платити за зброю. Але після завершення війни Україні, ймовірно, доведеться заплатити за військову допомогу. Можливо, США частково чи повністю покриють вартість техніки – наразі деталей щодо оплати не озвучують.

Як ця швидка збройна допомога працюватиме?

Найімовірніше, співпраця США та України найближчим часом виглядатиме так: Україна має потребу у якійсь зброї, наприклад, в системах залпового вогню. Цю інформацію одразу передають у Білий дім, який максимально швидко реагує на потребу, підтверджує її і надсилає допомогу на територію Європи, звідки вона прямує на фронт. Останнє слово щодо кожного постачання буде залишатися за президентом США Джозефом Байденом.

Виконувати програму ленд-лізу будуть не лише США, але й ключові союзники НАТО. І це озброєння буде виходити за межі поточних поставок протитанкових і легких зенітних ракет, включаючи системи протиповітряної оборони середньої та великої дальності, мобільну артилерію та військові безпілотники, а також продовольство, паливо, медичне обладнання та інше, щоб Україна могла підтримувати свою боротьбу, пише NYT.

«США повинні прагнути швидко забезпечити логістичні системи для забезпечення постійного надходження допомоги в Україну. На кордоні НАТО будуть створені величезні запаси військової техніки та припасів за ленд-лізом для подальшого транспортування через кордон. Інтенсивно посилені підрозділи НАТО вздовж лінії фронту альянсу забезпечуватимуть безпеку держав-членів і стримують Росію від транскордонних атак», – сказано у публікації The New York Times.

Зауважимо, що закон про ленд-ліз для України має ще підписати президент Джо Байден, і судячи з попередніх темпів допомоги Україні в цій війні, зробить він це дуже швидко.