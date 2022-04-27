У найближчі місяці відбудуться історичні зміни в посиленні оборони України, заявив міністр оборони України

Оборонна допомога Україні буде зростати і стане історичною, однак навчання і логістика потребують певного часу, а попереду на нашу державу чекають кілька надзвичайно важких тижнів на фронті. Про це написав міністр оборони Олексій Резніков у своєму зверненні у Facebook.

Міністр розповів подробиці зустрічі Консультативної групи щодо оборони України за участю понад 40 країн, що відбулася 26 квітня на американській військовій базі у німецькому Рамштайні. За його словами, було розглянуто три блоки питань, які стосуються короткострокових оперативних рішень щодо допомоги Україні у відсічі російській агресії, а також довгострокового бачення – як посилити оборону з огляду на стратегічні виклики.

Зокрема, було створено Консультативну групу з питань оборони України, яка діятиме на постійній основі, і збиратиметься на консультації щомісяця.

«Постійний механізм дозволить оптимізувати і пришвидшити важливі процеси щодо отримання зброї, вдосконалити логістику, забезпечити оптимальну координацію. Наприклад, коли будуть ухвалені рішення про надання Україні того чи іншого озброєння, за рахунок координації зброя одного типу надходитиме з різних країн. Умовно, кілька країн нададуть по 3-4 гармати, а сумарно України отримає артилерійський дивізіон», – зазначив Резніков.

Міністр зазначив, що українські військові вже деякий час опановують західну зброю, чого раніше не афішували. Тепер на зустрічі погодили, що навчальні програми будуть масштабовані і поширені навіть на ті зразки озброєнь та техніки, щодо надання яких Україні поки немає політичних рішень.

«Це стратегічне рішення, яке нарешті прийнято. Зокрема, ми вже отримуємо артилерію калібру 155-мм... Поступово це забезпечить повну взаємосумісність української армії з арміями країн НАТО. Що стане значним посиленням східного флангу Альянсу. Не буду приховувати – ще три місяці тому це завдання вважалося майже неможливим. Але завдяки мужності та професіоналізму українських воїнів, стійкості українського народу все змінилося», – пояснив міністр.

Резніков також додав, що захисники України вже деякий час опановують західну зброю.

«Ми не афішували цю роботу, щоб забезпечити комфорт нашим партнерам. Зараз навчальні програми будуть масштабовані і поширені навіть на ті зразки озброєнь та техніки, щодо надання яких Україні поки немає політичних рішень. Коли ці рішення будуть ухвалені, в чому я особисто не сумніваюсь, ми вже будемо готові. До речі, вже є цікавий досвід. Наші артилеристи, які тренувалися на САУ 155-мм калібру на полігоні в одній з країн, уразили ціль з першого пострілу. А потім допомогли іноземним колегам вдосконалити комп’ютерну програму, яка управляє цією САУ. Що справило відповідне враження. Адже у наших воїнів за плачами – досвід війни, реальних боїв, де ціна помилки – життя», – написав він.

Міністр оборони також зазначив, що попереду – кілька надзвичайно важких тижнів. Практична реалізація домовленостей, навчання і логістика потребують певного часу. А Росія накопичила сили для масштабного наступу на сході України вже зараз.

Нагадаємо, 26 квітня в Німеччині на авіабазі ВПС США Рамштайн відбулася стратегічна зустріч Консультативної групи щодо оборони України за участю понад 40 країн, зокрема і тих, які не є членами НАТО.