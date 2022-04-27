M777 розгортається та згортається за 2-3 хв і здатна робити 2-5 пострілів за хвилину

Уряд Австралії відправить Києву військову та гуманітарну допомогу у тому числі шість гаубиць, боєприпаси, гуманітарний вантаж та вугілля. Про це пише Australian Associated Press, посилаючись на прем’єр-міністра Австралії Скотта Моррісона.

В новий транш військової допомоги від Австралії увійдуть шість гаубиць М777 калібру 155 міліметрів разом із боєприпасами на суму 26,7 млн доларів.

Окрім того, Австралія відправить Києву гуманітарну допомогу на суму 65 млн доларів, а також більше 70 тис. тонн вугілля.

«Уряд Австралії продовжує шукати можливості для наступної військової допомоги там, де це можливо, для підняття необхідного потенціалу Збройних сил України», – зазначив австралійський прем’єр.

Оголошення нового траншу допомоги від Австралії відбулося після міжнародної зустрічі на рівні глав оборонних відомств десятків країн у німецькому Рамштайні.

M777 – британська польова причіпна гаубиця калібру 155 міліметрів. Виробляється компанією BAE Systems.

Її маса становить 4218 кілограмів і вона вважається найлегшою гаубицею подібного типу (для порівняння: маса аналогічної по дальності стрільби гаубиці M198 становить 7150 кг).

Гаубиця M777 може вести вогонь високоточними снарядами M982 Excalibur з максимальною дальністю до 40 км. Із використанням таких снарядів одна батарея може покривати вогнем територію площею до 1250 км².

M777 розгортається та згортається за 2-3 хв і здатна робити 2-5 пострілів за хвилину.