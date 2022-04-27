Міністерство оборони США створило центр управління для координації постачання та оптимізації доставки військової допомоги Україні у німецькому Штутгарті. Про це повідомляє «Європейська правда».

Центр ECCU базується у штаб-квартирі європейського командування США у Штутгарті, ним керує американський військовий генерал.

Цей центр тісно співпрацює з міжнародним координаційним центром донорів, або IDCC, яким керує генерал зі Великої Британії. Центр було створено для підтримки зусиль цієї системи безпеки.

До центру управління, поряд із персоналом США, входять співробітники з 15 інших країн.

Цей центр управління також керуватиме мережею з більш ніж 40 країн-партнерів та союзників, які зустрілися у Німеччині раніше у вівторок на авіабазі «Рамштайн» та надають допомогу Україні. Нова група союзників збиратиметься регулярно раз на місяць