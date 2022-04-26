За словами Миколи Кулеби, якщо раніше західних партнерів України доводилось довго переконувати у необхідності надання українцям важкого озброєння, тепер весь процес вже налагоджений.

«Українській армії буде, чим воювати…Ми перейшли в абсолютно нову фазу, про яку два місяці тому ніхто не замислювався – переведення ЗСУ на натівську зброю, на натівський стандарт, і це вже відбувається. Почалось все з поодиноких кроків та рішень, але президент зміг переконати насамперед Байдена, що настав час це зробити. До нас вже поїхали гаубиці, але це лише початок. До нас поїде набагато більше», – переконаний Кулеба.

За його словами, українські військові швидко опановують нову зброю західного зразка.

Нагадаємо, 26 квітня у Німеччині зустрілись керівники оборонних відомств понад 40 держав, головна тема зустрічі – допомога Україні у війні, яку розпочала Росія.