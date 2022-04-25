Міністр оборони і держсекретар США зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським

Президент України Володимир Зеленський офіційно повідомив про візит до Києва держсекретаря США Ентоні Блінкена і міністра оборони США Лойда Остіна, який відбувся увечері в неділю, 24 квітня, і проходив у суворій секретності.

«Візит делегації високопосадовців США до Києва у цей відповідальний для Української держави момент є дуже цінним і важливим. Обговорили з Держсекретарем Ентоні Блінкеном і міністром оборони Ллойдом Остіном оборонну допомогу, посилення санкційної політики проти Росії, фінансову підтримку України та гарантії безпеки», – сказано в повідомленні.

Пізно ввечері в неділю, 24 квітня, стало відомо про таємний візит до Києва держсекретаря та міністра оборони США. За інформацією «Української правди», джерела в Офісі президента України назвали візит «дуже продуктивним».

За інформацією Associated Press, Блінкен і Остін у Києві повідомили про новий пакет військової допомоги для України та 15 країн-союзників на суму 713 млн доларів. Для Києва передбачено близько 322 млн доларів. Це готівка, яку країна зможе використати для придбання поставок, які їй потрібні. Окремо Україна отримає 165 млн доларів на купівлю боєприпасів, сумісних зі зброєю радянського виробництва.

Також держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив про поступове повернення в Україну посольства США і про призначення посла. Утім, спершу американські дипломати працюватимуть зі Львова, а до Києва посольство повернеться, як тільки це дозволить безпекова ситуація.

Нагадаємо, що американських дипломатів евакуювали перед початком повномасштабно вторгнення Росії спершу до Львова, а потім до Польщі.

Як Блінкен і Остін добиралися в Україну

Ентоні Блінкен і Лойд Остін, які стали найвищими американськими посадовцями, що відвідали Україну, спершу прилетіли до Польщі, а у неділю наземним шляхом добиралися до Києва. Журналістам, які подорожували з Остіном і Блінкеном до Польщі, заборонялося повідомляти про поїздку до її завершення. Їм не дозволили супроводжувати посадовців під час сухопутної подорожі до України, а також заборонялося вказувати, де на південному сході Польщі вони очікують, поки топ-чиновники повернуться з України.

Офіційні особи Держдепартаменту та Пентагону пояснили таку секретність міркуваннями безпеки.

З ким зустрічалися Блінкен і Остін у Києві

У Києві Блінкен і Остін зустрілися не лише із Зеленським, але й із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, міністром оборони Олексієм Резніковим і міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським.

З Польщі Блінкен планує повернутися до Вашингтона, а Остін поїде до на військову базу США «Рамштайн» у Німеччині, на зустріч міністрів оборони НАТО та інших країн-донорів щодо підтримки України, яка відбудеться у вівторок, 26 квітня.