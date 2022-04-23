Вікторія Нуланд відмовилася надати детальнішу інформацію про перемовини урядів США та України

Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд стверджує, що Вашингтон веде з Україною переговори про безпекові запевнення, а не про гарантії. Про це вона заявила в інтерв'ю «Європейській правді».

Журналіст запитав, чи можуть США дати Україні гарантії, які замінили б статтю 5 договору НАТО про колективну оборону.

«Зараз тривають переговори між урядами, які є непублічними, і я можу лише сказати, що США ведуть переговори з Києвом про безпекові запевнення, які Україна може отримати», – відповіла вона.

На уточнювальне запитання, чи справді йдеться не про гарантії, а про запевнення, Нуланд відповіла: «Я сказала точно так, як сказала. І це все, що можу повідомити публічно».

Водночас журналісти уточнили, що термін «запевнення безпеки» використовувався у Будапештському меморандумі, цей механізм не передбачає зафіксованих гарантій безпеки чи колективної оборони.

Напередодні прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що гарантії безпеки України не будуть аналогічними статті 5 договору НАТО. За його словами, вони включатимуть постачання зброї, навчання, обмін розвідданими та зроблять Україну «неприступною для подальшого нападу Росії».

Стаття 5 договору НАТО про колективну оборону передбачає, що напад на одну з країн-членів НАТО означає напад на НАТО загалом.