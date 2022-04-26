Німецькі зенітні танки Gepard, озброєні двома 35-мм гарматами й радаром

Уряд Німеччини дозволив передати Україні зенітні танки Gepard. Про це у вівторок, 26 квітня, повідомило Міноборони Німеччини.

Відповідну заяву про постачання Україні танків із зенітними установками зробила міністерка оборони Крістіне Ламбрехт на авіабазі в Рамштайні під час зустрічі країн-партнерів, присвяченій допомозі Україні.

Йдеться про танки Gepard, озброєні двома 35-мм гарматами й радаром. Вони можуть вражати повітряні та наземні цілі.

Крім цього, як повідомляє Укрінформ, українські солдати навчатимуться в Німеччині на системі Panzerhaubitze 2000, яку Нідерланди хочуть поставити українській армії.

Зазначимо, що останнім часом Німеччина вагалася, чи передавати Україні важке озброєння для оборони від російської армії. Уряд ФРН уникав прямих поставок в Україну, натомість пропонував передати зброю країнам-членам НАТО, якщо ті віддадуть свою техніку радянського зразка.