Федеральний уряд Німеччини більше не бачить можливості постачати в Україну зброю із запасів німецької армії, заявив речник німецького уряду Штеффен Хебестрейт.

«Бундесвер надав усе, що може», – сказав він в коментарі німецькій газеті Süddeutsche Zeitung.

За його словами, щоб допомогти Україні, доводиться йти іншими шляхами, наприклад, фінансувати закупівлі в галузі озброєння. Хебестрейт має на увазі переговори з Україною та промисловістю про те, що необхідно і можна постачати.

У свою чергу міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок пообіцяла Україні допомогти з військовим інструктажем та обслуговуванням військової техніки.

«Там, де інші партнери постачають артилерію, ми допомагатимемо навчанням та технічним обслуговуванням [військової техніки]», – сказала вона в середу, 20 квітня, на прес-конференції в Литві, повідомила агенція «Інтерфакс-Україна».

Бербок повторила, що уряд Німеччини, «за даними бундесверу, більше не може постачати озброєння із власних запасів», тому планує звернутися до промисловості за постачанням запчастин та подальшого матеріалу. Крім того, за її словами, Німеччина має намір звернутися до партнерів по НАТО, які мають «озброєння радянського зразка», щоб можна було його надати Україні.