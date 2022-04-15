Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц хоче виділити 2 млрд євро додаткової військової допомоги. Понад мільярд євро з цієї суми має надійти в Україну, повідомив у п’ятницю, 15 квітня, сайт німецького телеканалу ARD.

Як йдеться в публікації, Україна зможе використати ці кошти на закупівлю потрібної зброї за погодженням зі США та іншими партнерами. Водночас, якщо Україна купуватиме зброю з Німеччини, цей експорт повинен схвалити федеральний міністр економіки Роберт Габек.

Крім того, ще 400 млн євро із загального пакету Німеччина виділить для Європейського фонду миру, який закуповує зброю для України. Решта 400 млн євро Німеччина спрямує іншим країнам.

Зазначимо, що раніше Німеччина утримувалась від надання Україні військової допомоги і навіть чинила перешкоди для її отримання від країн НАТО, однак у процесі російсько-української війни її позиція почала змінюватись. Зокрема, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала надати Україні важке озброєння, а правляча коаліція підтримала таке постачання.