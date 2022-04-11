Анналена Бербок визнала, що зараз не час для відмовок у питанні надання Україні важких озброєнь

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у понеділок, 11 квітня, закликала західні країни надати Україні важке озброєння. Цей заклик прозвучав на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі, повідомило «Радіо Свобода».

«Зрозуміло: Україні потрібно більше військової техніки, особливо важкого озброєння. І зараз не час для відмовок, зараз час для креативності й прагматизму», – заявила Бербок.

Вона додала, що «жах, який ми бачимо щодня» у війні Росії проти України, зробив потребу в таких поставках «більш ніж зрозумілою».

Тим часом, німецька збройова корпорація Rheinmetall заявила про готовність постачати Україні важке озброєння, включаючи танки, пише газета Handelsblatt. Йдеться про кілька десятків танків «Леопард 1», списаних із озброєння Бундесвером, який використовує більш сучасні танки. Умова постачання – схвалення уряду Німеччини, якого поки що немає. Слова Бербок можуть бути свідченням того, що ця позиція почала змінюватися.

До російського вторгнення 24 лютого Німеччина – на відміну від низки країн – відмовлялася постачати Україні озброєння. Потім цю заборону було знято.

24 березня президент Володимир Зеленський закликав країни НАТО надати Україні танки й літаки, однак прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон назвав таку передачу «складним завданням».