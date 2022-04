Чеська Республіка поставила в Україну танки, реактивні системи залпового вогню, гаубиці та бойові машини піхоти в рамках військових поставок, вартість яких досягла сотень мільйонів доларів. Про це повідомляє Reuters з посиланням на два джерела у Міністерстві оборони Чехії, пише «Європейська правда».

Як повідомляється, джерела підтвердили журналістам партію з п'яти танків Т-72 та п'яти бойових машин піхоти БВП-1 або БМП-1, які були помічені у залізничних вагонах на фотографіях у соцмережах та відеозаписах цього тижня, але це були не перші поставки важкої техніки і обладнання.

Ex-Soviet Heavy Armored spotted being moved out of Storage and onto Trains today in Czechia, this may be some of the Equipment that the Czech Government had received Approval from Germany to send to Ukraine specifically the BMP-1s, these T-72 MBTs are most likely being sent also. pic.twitter.com/cFD9LjTxVH