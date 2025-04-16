Переправником ухилянтів виявився курсант військового вишу

Поліцейські спільно з прикордонниками затримали 24-річного курсанта військового вишу з Львівщини, який за 14,5 тис. доларів організував переправлення військовозобов’язаного до Євросоюзу.

Як повідомили у середу, 16 квітня, у спецпрокуратурі у сфері оборони Західного регіону, підозрюваний підшукував військовозобов’язаних, які хотіли потрапити за кордон, та обіцяв безперешкодний перетин поза встановленими пунктами пропуску, переважно на Буковині.

«Викрито організатора нелегальних переправлень під час отримання обумовленої частини коштів у сумі 14 тис доларів США та 20 тис гривень. Його затримано у порядку ст. 208 КПК України та обрано запобіжний захід», – йдеться в повідомленні спецпрокуратури.

Затримали курсанта під час одержання 14,5 тис. доларів

Затриманому 24-річному уродженцю Волині, який є курсантом львівського військового вишу, повідомили про підозру за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 ККУ). Винуватцю загрожує від 7 до 9 років ув’язнення позбавленням права обіймати певні посади на три роки та з конфіскацією майна.